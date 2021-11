Baisse des exportations québécoises en septembre

Les exportations internationales de marchandises du Québec ont baissé de 4,6 % en septembre dernier, comparativement au mois précédent.

Selon les données dévoilées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) jeudi, les produits ayant contribué à cette baisse sont les aéronefs (- 50,6 %), les formes primaires et produits semi-ouvrés d'or, d'argent, et de métaux du groupe du platine et de leurs alliages (- 57,0 %), les autres matériels de transport (- 48,8 %), ainsi que les carburants diesel et biodiesel (- 24,6 %).

À l’inverse, les produits d’exportations qui ont connu des hausses en septembre sont les minerais et concentrés de fer (+ 43,2 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (+ 21,8 %), les formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux et d'alliages de métaux non ferreux (+ 50,1 %), ainsi que les minerais et concentrés de cuivre, dont les importations d'août étaient négligeables.

L’ISQ note tout de même que, pour les neuf premiers mois de 2021, les exportations internationales de marchandises du Québec sont en hausse de 3,7 % par rapport aux mêmes mois de 2020.

Baisse des importations

En parallèle, les importations internationales de marchandises du Québec ont diminué de 13,1 % en septembre dernier, par rapport au mois précédent.

Les produits qui ont contribué à cette baisse sont le pétrole brut classique (-33,7 %), le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute (-81,7 %), les voitures automobiles et leurs châssis (-37,6), ainsi que l'essence à moteur (-28,7 %).

En revanche, les importations de septembre ont augmenté de manière importante pour quelques produits dont les importations d'août étaient négligeables, tels les navires, les minerais et concentrés de plomb et de zinc, ainsi que les carburants diesel et biodiesels. À ce groupe s'ajoutent les importations de coke, un combustible obtenu par pyrolyse de la houille, et autres produits de four à coke (+148,8 %).

Pour les neuf premiers mois de l’année, les importations internationales de marchandises du Québec ont affiché une hausse de 12 % par rapport aux mêmes mois de 2020.

Au Canada

Selon Statistique Canada, les exportations canadiennes de marchandises ont baissé de 3,4 % en septembre par rapport à août 2021, tout comme les importations qui ont enregistré une baisse de 4,8 %.

Pour les neuf premiers mois de 2021, comparativement à la même période de l'année précédente, les exportations de marchandises du Canada ont connu une hausse de 2,6 %, et les importations, une hausse de 10,8 %.

