Bas-Saint-Laurent: les 75 ans et plus au rendez-vous pour leur troisième dose

C'est maintenant au tour des 75 ans et plus vivant à domicile de prendre rendez-vous afin d'obtenir leur dose de rappel contre la COVID-19. Jusqu’à maintenant au Bas-Saint-Laurent, la réponse de la population est bonne.

• À lire aussi: Le vaccin de Pfizer pour enfants autorisé dès vendredi

• À lire aussi: 81 % des Québécois croient que le pire de la pandémie est passé

L'ouverture des plages de rendez-vous pour la troisième dose de vaccin se fait en fonction des strates de la population. Depuis 16 novembre, 1200 citoyens ont réservé une plage horaire pour une dose de rappel.

«C’est citoyens-là ont quand même 80 ans et plus. On a quand même une belle réponse», a expliqué la directrice de la vaccination au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien.

Les autorités de la santé sont encouragées par la réponse de la population.

Pour les 70 à 74 ans vivants à domicile, l’ouverture de la prise de rendez-vous se fera mardi prochain le 23 novembre.

L’opération demande une logistique importante.

«Nous, on a vraiment tout planifié la troisième dose de nos citoyens parce que le prorata populationnel de nos 70 ans et plus, c’est environ 36 000 personnes au Bas-Saint-Laurent. Donc, ce qu’on a fait nous, on a fait le paramétrage de notre Clic Santé du six mois projeté des doses trois de nos citoyens qui va jusqu’au mois d’avril. Notre Clic Santé est ouvert jusqu’en avril. Pour ce qui est de la vaccination antigrippale, ça va tout de même assez rondement, on n’a pas loin de 25 000 clients qui ont pris rendez-vous», a ajouté Mme Therrien.

Rappelons que la dose de rappel n'est pas obligatoire, mais est offerte aux aînés qui souhaitent la recevoir.

À VOIR AUSSI...