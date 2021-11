Bientôt un remède contre le cancer?

Quotidiennement, il y a 158 diagnostics de cancer au Québec, et 65 personnes en meurent. Si c'est la première cause de mortalité dans la province, une avancée pourrait changer les choses.

«On est très enthousiastes parce que moi, ça fait 35 ans que je travaille en oncologie, et c’est la première fois que je vois des résultats», dit Dr Richard Béliveau, chercheur et docteur en biochimie. «Souvent, on imagine quelque chose en recherche, mais l’expérimentation nous montre qu’il faut adapter notre hypothèse. Avec cette plateforme-là, on n’a pas eu de surprises, c’est ça qui est étonnant, les prédictions qu’on a faites se sont à peu près toutes confirmées. C’est le rêve du chercheur.»

Paul Lévesque, PDG de Theratechnologies, est aussi optimiste que M. Béliveau. «Je m’en remets aux investisseurs américains qui ont regardé ce qu’on a et qui ont été ébahis par la qualité des données en phase préclinique», dit-il.

Neutraliser l'ennemi

Il faut trouver un traitement contre le cancer plus efficace que la chimiothérapie, c’est le nerf de la guerre, selon le chercheur.

«Quand vous attaquez un ennemi, vous l’attaquez avec ses points faibles, donc ce qu’on a identifié, c’est un des points faibles de la cellule cancéreuse», explique Dr Béliveau. «On utilise cette voie d’entrée là pour l’attaque. C’est un peu comme un missile guidé par la technologie GPS, on cible la charge explosive directement où le missile a besoin d’exploser, donc les dommages collatéraux sont plus faibles.»

Si le Québec réussit à neutraliser le cancer ou à trouver une solution qui ferait partie de l’artillerie lourde pour la lutte contre la maladie, ce serait tout à l’honneur des gens qui ont identifié le problème dans le laboratoire et qui l’ont développé par la suite, selon M. Lévesque.

«Heureusement qu’on a ces compétences-là pour le faire, par après si on se rend à la commercialisation, on verra si on peut commecialiser ça à l’échelle mondiale», ajoute-t-il.

Puisque la recherche et l'équipement de laboratoire est dispendieux, un des principaux défis au déploiement de la recherche en oncologie est le financement.

«Mais à partir du moment que la science continue d'aller dans la même direction les données cliniques qu’on a vues, à mesure que les données sont probantes, le financement va suivre», note Dr Lévesque.

M. Béliveau souligne que le projet a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) ce qui est rare et remarquable, selon lui. «Ça nous donne un avantage tactique et stratégique pour le développement», dit-il.

«C’est l’ennemi public numéro un le cancer, je pense que tout ce qu’on fait en recherche pour contrer cet ennemi-là et en réduire l’impact, c’est important et je pense que cette plateforme-là va réduire cet impact.»