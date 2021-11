De la valeur de l’argent

L’argent ne fait pas le bonheur. Vrai ou faux ? Bonne question à laquelle je ne saurais répondre. Mais c’est un fait, et non une spéculation, que l’immense majorité des gens qui disposent d’une fortune choisissent de ne pas s’en départir. Au-delà de l’idée de ne conserver qu’une somme assurant leurs besoins de base, les gens riches n’estiment pas que le fait de posséder une fortune les empêche, comme les gens ordinaires, d’entretenir l’espoir de devenir un jour heureux, dans le cas où ils considéreraient de ne pas l’être. Et quand on parle de bonheur, ce qui compte, c’est l’espoir. Le reste, c’est de la spéculation !

Anonyme

On entend souvent que, sans rendre quelqu’un heureux, l’argent est un élément qui, contribuant à son mieux-être, contribue par le fait même à son bonheur. Vrai ou faux ?