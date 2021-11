Décédée du cancer à 18 ans: Alexe Gagnon, positive malgré les récidives

Honorée cette semaine par l’Association des professionnels en philanthropie (AFP), Alexe Gagnon était une jeune fille résiliente, empathique et inspirante.

C’est l’émouvant portrait qu’en a fait sa mère, Marie-Ève Joncas, à l’émission de Denis Lévesque.

«C’était une petite fille toujours souriante, qui fonçait et qui avait de l’énergie», a-t-elle témoigné.

Atteinte du cancer des os depuis l’âge de 11 ans, Alexe Gagnon s’est beaucoup impliquée dans diverses fondations jusqu’à son décès, le 1er août dernier. Elle était âgée de 18 ans lorsqu’elle a rendu l’âme.

Implication et empathie

Et quelques mois après son décès tragique, Alexe s’est vu décerner le Prix coup de cœur du jury de l’AFP.

«C’est touchant. On a été vraiment fiers de ça, de le recevoir en son nom», a exprimé sa mère.

En plus de son rôle d’ambassadrice pour Opération Enfant Soleil, Alexe Gagnon s’est aussi impliquée auprès de la Fondation Charles-Bruneau et de Leucan.

La cause des enfants malades lui tenait beaucoup à cœur, affirme Marie-Ève Joncas.

«Elle tenait à ce que les enfants soient bien et que la guérison arrive», souligne-t-elle.

C’est la résilience et l’optimisme de l’adolescente qui ont motivé ses parents à demeurer positifs, comme elle.

Néanmoins, la maladie d’Alexe a été une terrible épreuve pour sa famille. Il faut dire que la jeune fille a eu cinq récidives du cancer en sept ans. Et c’est cet aspect de sa maladie qui a été le plus difficile pour ses proches.

«Elle finissait un protocole et on se disait: c’est disparu, il n’y a plus rien. Et tout d’un coup, un an après, ça revenait.»