Équipe Canada: Samuel Piette n'a jamais imaginé un tel scénario

Samuel Piette déborde de fierté. Le Québécois se considère privilégié de faire partie de l’équipe canadienne de soccer, qui a surpris le Mexique mardi pour se hisser en tête du groupe aux qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde de 2022.

«C’est tout un honneur de faire partie de cette équipe et de vivre ce moment historique. En étant premier du groupe, on se rapproche d’une qualification pour la Coupe du monde. C’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé faire durant ma carrière. J’en suis évidemment très fier», a-t-il indiqué jeudi à l’émission matinale de TVA, Salut Bonjour, deux jours après l’euphorie de la victoire de 2-1 arrachée dans le froid à Edmonton.

À 27 ans, Piette est désormais un vétéran parmi les jeunes vedettes du pays, comme Alphonso Davies et Jonathan David, tous deux âgés de 21 ans seulement et en pleine progression. On parle d’ailleurs maintenant de la «génération dorée» du soccer canadien.

«Ce sont des joueurs spéciaux, a affirmé Piette. Je commence à être un vétéran de cette génération dorée. J’amène de l’expérience à l’équipe.»

Le milieu de terrain du CF Montréal est particulièrement impressionné par la «chimie» qui s’est installée dans l’effectif.

«La chimie qu’on a entre nous, c’est quelque chose que je n’avais jamais vue auparavant. Avec la Gold Cup, on a eu beaucoup de temps pour tisser des liens. Nos résultats font en sorte que l’atmosphère est positive. C’est quelque chose de spécial.»

«On va à la guerre à chaque match pour notre pays», a-t-il ajouté.

Un appel à tous les partisans

Piette est un homme très occupé cette semaine. En plus des qualifications pour le Mondial, il disputera avec ses coéquipiers du CF Montréal la finale du Championnat canadien contre les éternels rivaux du Toronto FC, dimanche, au Stade Saputo. À l’enjeu : une participation à la Ligue des champions de la CONCACAF.

Il appelle tous les partisans à les encourager, peu importe leurs divergences d’opinions sur le changement d’identité du club.

«Je respecte l’opinion de tous, mais au final, on a un gros match dimanche, on veut terminer ça en beauté contre le Toronto FC et aller chercher la coupe des Voyageurs. Soyez derrière nous pour la dernière fois en 2021. Mettez-vous derrière le club et la ville et non derrière un nom et un logo. C’est comme ça que je le vois en tant que joueur.»

