François Legault se recueille sur le lieu du meurtre de Thomas Trudel

Le premier ministre François Legault s’est recueilli, jeudi après-midi, à l’endroit où Thomas Trudel, 16 ans, a été tué dimanche soir par un tir d’arme à feu, dans le quartier Saint-Michel à Montréal.

• À lire aussi: Meurtre d’un ado à Montréal: Justin Trudeau brise le silence

• À lire aussi: Quartier trop violent: une famille quitte Montréal pour une municipalité de Chaudière-Appalaches

«Je suis sans mot. C’est d’une tristesse infinie. J'offre mes plus sincères condoléances à ses proches et sa famille. Aucun parent ne devrait enterrer son enfant. C’est contre nature», a écrit François Legault sur Twitter.La veille, le premier ministre a interpellé Ottawa et pressé le gouvernement fédéral d’agir plus fermement en matière de contrôles des armes à feu, notamment à la frontière.«C'est terrible. Je ne reconnais pas Montréal, a-t-il alors déploré à l’entrée du conseil des ministres mercredi. Il faut que [le gouvernement fédéral] en fasse plus.»

Je suis allé me recueillir à l’endroit où le jeune Thomas Trudel, 16 ans, est décédé par balle.

Je suis sans mots. C’est d’une tristesse infinie.

J'offre mes plus sincères condoléances à ses proches et sa famille. Aucun parent ne devrait enterrer son enfant. C’est contre nature. pic.twitter.com/kyAQFY4C3Q — François Legault (@francoislegault) November 18, 2021

Mercredi soir, Justin Trudeau a réagi en déclarant que «cette tragédie nous brise le cœur», avant d’assurer que son gouvernement travaillait déjà pour contrer le fléau de l’augmentation de la violence et des armes à feu.

«On comprend qu’il y a encore beaucoup plus à faire», a-t-il ajouté, en promettant de collaborer avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour redoubler d’efforts dans la lutte aux armes à feu.

À VOIR AUSSI...