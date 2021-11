«Hawkeye»: une série en mode Noël et familial pour Disney+

Entre «Éternels» et le prochain «Spider-Man», Marvel décline son super héros Hawkeye en mode Noël et familial, une nouveauté pour les studios dirigés par Kevin Feige.

«Le public n’en aura pas assez avant nous», a indiqué Kevin Feige lors d’une conférence de presse à laquelle l’Agence QMI a assisté, faisant allusion à la quantité de films et de série produits par la division de Disney.

Pour le grand patron de Marvel, l’homme qui a remis Iron Man au goût du jour en 2008, la série «Hawkeye» fait partie intégrante de l’univers cinématographique Marvel (UCM) puisqu’elle se déroule juste après les événements de «Avengers: phase finale».

«C’est une bouffée d’air frais», a expliqué Feige, dont le «Éternels», qui a pris l’affiche le 5 novembre, poursuit la phase 4 de l’UCM, amorcée avec la série «WandaVision» en janvier dernier.

«Cela fait du bien après des enjeux de fin du monde, des planètes qui explosent et des délires de multivers, a-t-il souligné. ‘Iron Man 3’ est un film de Noël, mais il était sorti à l’été. ‘Hawkeye’ se déroule pendant les Fêtes et la série est intéressante parce qu’elle est conçue autour d’une idée que nous avions eue au début des discussions sur le projet, à savoir que l’intrigue est limitée dans le temps. La série ne se déroule pas en temps réel, mais presque et sur six jours – six épisodes pour six jours. La question est donc: est-ce que Clint Barton (Jeremy Renner) arrivera chez lui pour Noël?»

Série «très modérée» («low key») selon le terme employé par Feige, «Hawkeye» s’aventure dans des domaines rarement traités par Marvel au grand écran. Hailee Steinfeld s’est jointe à la distribution en tant que Kate Bishop, apprentie de Hawkeye, et sa mère est jouée par Vera Farmiga.

Et même si «Hawkeye» se déroule pendant les Fêtes, qu’on y voit également une comédie musicale «Avengers», chanson incluse (!), la série se réclame de son héritage cinématographique. Car «la nature même d’un super héros est de gérer le deuil», a déclaré Jeremy Renner.

«Hawkeye» est diffusé dès le 24 novembre via Disney+.

