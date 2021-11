Impressionnante vidéo de la construction du REM

Une impressionnante vidéo résumant en moins de trois minutes les travaux réalisés pour construire la station Édouard-Montpetit du REM a été dévoilée jeudi par CDPQ Infra.

Le montage, réalisé avec des caméras sur le chantier, permet de suivre le déroulement de la construction de la station la plus profonde au pays, amorcé en juin 2018.

«Située à 70 mètres sous terre, la station sera accessible grâce à cinq ascenseurs haute vitesse qui parcourront l’équivalent d’un immeuble de 20 étages en moins de 30 secondes», a rappelé CPDQ Infra, la division de la Caisse de dépôt et placement du Québec responsable de la construction du Réseau express métropolitain (REM).

La construction de la station a nécessité l’excavation de 30 000 mètres cubes de roc, réutilisé pour servir de remblais sur la ligne Deux-Montagnes du REM.

«Les travaux d’excavation se sont terminés en 2019 et les équipes se sont ensuite affairées à la construction de la station. C’est ainsi dire qu’après avoir creusé un immeuble de 20 étages, il a fallu le bâtir. Aujourd’hui, la structure d’acier de la station est bien visible et on peut aussi y apercevoir le plafond de bois», a détaillé CDPQ Infra.

La construction de l’extérieur de la station doit se terminer dans les prochains mois, tandis que le gestionnaire prévoit toujours sa mise en service pour l’automne 2023.

