Incendie criminel dans Saint-Roch: «On veut savoir ce qu’il s’est passé», souffle la fille des victimes

La fille des victimes de l’incendie criminel survenu la semaine dernière dans Saint-Roch, à Québec, implore l’aide de la population pour faire avancer l’enquête et faire son deuil.

«Il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, on veut savoir ce qu’il s’est passé... [Si vous savez quelque chose] je vous en prie, parlez», souffle Rosalie Ratté entre deux sanglots.

Photo Jérémy Bernier

Sa mère, Josée Asselin, est hospitalisée après avoir été brulée sur 21% de son corps lors de l’incendie criminel qui a éclaté rue de la Reine le 11 novembre dernier. L’homme de 61 ans qui a péri dans les flammes, Danny Émond, était son beau-père depuis une quinzaine d’années.

Photo d'archives Agence QMI, Marc Vallières

«David, Guillaume – les fils de M. Émond – et moi, on a besoin de faire notre deuil. C’est une situation qui ne fait aucun sens», lance Mme Ratté, qui affirme que ses parents ont été des victimes collatérales d’une histoire dans laquelle ils n’étaient pas impliqués.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Ses brûlures me parlent»

Depuis la tragédie, Rosalie Ratté visite sa mère tous les jours à l’Unité des grands brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Je m’assois dans sa chambre, je regarde ses blessures. On ne peut pas se parler, mais ses brûlures me parlent, j’essaie de comprendre», soupire-t-elle.

Hurlant de douleur, sa mère était encore consciente à l’arrivée des pompiers, raconte la jeune femme. Étant lourdement médicamentée et intubée, elle a été plongée dans le coma pour aider son corps dans son processus de guérison.

«Elle devrait survivre, mais ce sera [un processus] très long et difficile au niveau psychologique et physique», indique Mme Ratté.

Photo d'archives Agence QMI, Marc Vallières

Pas sécuritaire

Si la jeune femme affirme que le drame aurait pu se produire n’importe où, ce n’est pas l’avis des gens du quartier, qui observent une hausse de la criminalité dans ce secteur.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Les policiers débarquent souvent ici. Ça m’inquiétait déjà, mais avec ce qu’il vient de se passer, c’est sûr que je vais déménager, je n’en peux plus», lance un voisin du bâtiment qui a pris feu.

«Il y a déjà des gens armés de bâtons de baseball qui ont fait une invasion de domicile chez un voisin, mais c’était une erreur d’adresse. [...] C’est rendu invivable, on dirait que le quartier a été oublié», raconte pour sa part Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, qui habite rue Sagard.

La police de Québec a installé un poste de commandement à proximité des lieux pour recueillir de l’information auprès de possibles témoins. Pour l’heure, personne n’a été appréhendé.

Photo Jérémy Bernier

