Le Drakkar en doit une aux Voltigeurs

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau sera en quête d’une deuxième victoire de suite devant ses partisans, vendredi soir, lorsqu’il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville sur la glace du centre Henry-Leonard.

Les membres de l’équipage nord-côtier tenteront de s’inspirer de leur récent triomphe de 5-0 sur les Remparts de Québec pour prolonger leur courte série gagnante à la maison.

Inspirés par le brio de leur gardien de but Olivier Adam, les protégés de Jean-François Grégoire ont offert une de leur meilleure prestation de la saison face aux diables rouges et veulent récidiver.

« Les joueurs ont très bien réagi lors de notre dernier match, mais il faut maintenant penser au prochain et revenir avec la même intensité et le même style de jeu qui nous ont permis de connaître du succès », a vite rappelé l’entraîneur-chef du navire.

Toujours installé dans les bas-fonds du classement général, le Drakkar traverse une meilleure séquence depuis les trois dernières semaines et vient de récolter des points dans quatre de ses six dernières sorties.

« Les choses vont mieux quand les joueurs compétitionnent sur la patinoire. Ils doivent apprendre à gagner et être conséquents dans leurs actions. Il faut maintenant travailler sur la constance », a insisté le patron derrière le banc.

Les deux équipes ont croisé le fer à une reprise cette saison et les Voltigeurs avaient eu le meilleur 2-1, en prolongation, le 23 octobre dernier sur la glace du centre Marcel-Dionne.

« Cela avait été un duel très serré et c’est à ce moment que les choses ont commencé à débloquer. Nous jouons présentement du bon hockey et c’est le temps de revenir en force et se reprendre devant nos supporteurs. »

Intraitable dans la récente conquête face aux Remparts, le vétéran cerbère Olivier Adam sera de retour devant le filet du Drakkar, qui complétera son week-end à domicile, dimanche après-midi, face aux Screaming Eagles du Cap-Breton...Le navire naviguera en direction des Maritimes la semaine prochaine.

