Les communautés religieuses ne sont pas toutes à bannir

Je vous lis chaque matin et j’apprécie votre jugement. Je voudrais porter à votre attention quelques pages portant le titre « Panser les plaies » du livre de Serge Bouchard, Un café avec Marie, qui confirment l’opinion exprimée par un de vos lecteurs en faveur des communautés religieuses. Une opinion que je partage.

« Je repense souvent aux origines de l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’histoire des Ursulines de Québec. À l’époque de la Nouvelle-France, ces hôpitaux répondaient à la définition même des mots : hospitalière et hospitalier. C’était une question de bon accueil, de merci, de pitié. Là, il fallait véritablement accueillir, abriter, garder au propre et au chaud, nourrir, soigner, accompagner, laver et prier pour les âmes de ces malheureux malades qui, en général, venaient mourir dans les bras des sœurs soignantes. On ne parlait pas beaucoup de guérir en ces temps-là, on parlait plutôt de prendre soin. Il n’y avait pas encore de médecins tout-puissants (ou impuissants, c’est selon). Il n’y avait pas de médecine organisée. Les sœurs soignantes faisaient ce qu’elles pouvaient, dans le sacrifice, l’anonymat et la dévotion la plus totale. Elles lavaient les malades, leur faisaient boire de la tisane, des émulsions d’herbes médicinales, réconfortaient les infortunés, les encourageaient, leur parlaient du ciel, du paradis, de la fin des souffrances, d’une mort bienheureuse. Elles s’occupaient dignement des âmes.

Ce sont des mères qui travaillaient de nuit. Médecins, infirmières, infirmiers, préposés à la propreté, techniciens, ambulanciers, ils sont tous là, tous les jours, les matins d’hiver, les longues nuits d’automne, on les appelle des “travailleurs de la santé”. Je me prends à délirer, les yeux fixant le plafond de ma cellule. Ferais-je ce travail avec autant de fidélité et de constance, jour après jour, serais-je capable de faire de l’hôpital mon second pays, de refaire les mêmes pansements, de redire les mêmes paroles de consolation, de poser les mêmes gestes ?

Une société moderne, pour être soignée et bien entretenue, pour bien rouler, de l’ambulance et des camions jusqu’au moindre autobus, a besoin de beaucoup de monde, des travailleurs de l’ombre, j’imagine. Peu reconnus, peu célébrés, ils sont comme ces mécaniciens dans les cales des navires de croisière, réparateurs invisibles qui ne voient pas beaucoup le ciel des Caraïbes, mais qui font pourtant avancer le navire. »

Anonyme

En dépit de la pertinence de ce texte et de votre volonté de redorer le blason des communautés religieuses, terni par les scandales des pensionnats autochtones, je précise que même si elles ne furent que les exécutantes des volontés de l’État canadien, c’est quand même elles qui ont agi, sans regimber d’aucune façon, pour accomplir les basses œuvres qu’on leur commandait. Il est important de connaître l’histoire de notre nation pour bien savoir d’où l’on vient et mieux se diriger à l’avenir. Tant dans le monde de l’enseignement que dans celui de la santé, les communautés religieuses ont joué un rôle primordial dans notre évolution vers ce que nous sommes devenus comme société.