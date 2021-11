L’Estrie se prépare à vacciner les 5 à 11 ans

Alors que Santé Canada devrait annoncer vendredi que le vaccin Pfizer peut être administré aux enfants de 5 à 11 ans, l'Estrie se prépare à devoir augmenter la cadence de vaccination puisque cette tranche de la population représente 31 000 personnes.

En entrevue à TVA Nouvelle, le directeur de la campagne de vaccination en Estrie, Jean Delisle, a affirmé que ça fait déjà deux mois que l'on se prépare à cette éventualité.

«On nous avait demandé de rétablir quelque chose qui se rapprochait de ce qu'on faisait en juin. C'est clair que partout au Québec, on a des défis que l'on n’avait pas en juin. Le nombre de cas de COVID-19 est en hausse, il y a une remontée des enquêtes épidémiologiques et comme on utilise les mêmes ressources que pour la vaccination, on doit essayer de se les répartir équitablement», a-t-il indiqué.

Alors qu'en juin, le personnel de l’Estrie pouvait administrer entre 40 000 et 46 000 doses par semaine, Jean Delisle évalue en ce moment ce nombre entre 20 000 et 26 000 doses par semaine.

«En frais de ressources, on a en ce moment autour de 100 équivalents à temps complet, ça veut dire 270 personnes qui peuvent vacciner sur tout le territoire. À cela faut ajouter les équipes d'agentes administratives et d'agents de sécurité», a-t-il précisé.

Rappelons que depuis mercredi, les gens âgés de 75 ans et plus peuvent aussi prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose. Rappelons qu’au moins six mois doivent s'être écoulés depuis l'inoculation de la deuxième dose.

Plus de 12 000 plages horaires seront disponibles en Estrie d'ici Noël.