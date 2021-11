Où est la nouvelle loi 101 costaude?

J’ai souvent comparé François Legault à un chat par le passé parce qu’il avait toujours de nouvelles vies quand ses critiques le disaient « mort » politiquement. Maintenant, notre premier ministre me fait plutôt penser à une autruche !

Le pouvoir corrompt, dit-on souvent. Je ne sais pas si c’est vrai. Mais ce qui semble évident, c’est que le pouvoir peut rendre aveugle !

M. Legault a beau se faire dire par tous les experts sérieux qu’il est urgent d’imposer le cégep français pour éviter d’angliciser les enfants de nouveaux arrivants qui y sont désormais en majorité au cégep anglais, il prend sa pelle, creuse un trou et met sa tête dedans.

Pire : il verse des millions pour encourager ces « cegeps » qu’il faut prononcer en anglais sidjep.

Empirement

Dimanche dernier, François Legault prononçait un grand discours triomphal devant un auditoire acquis d’avance pour les dix ans de la fondation de son parti qui aurait, ose-t-il prétendre, changé le Québec.

Si on a changé, c’est pour le pire, M. Legault. Le Québec est-il plus fort qu’il y a dix ans, parle-t-il et écrit-il mieux qu’il y a dix ans ? S’affiche-t-il davantage en français ? Non, non et non !

Linguistiquement et politiquement, vous n’avez pas changé le Québec, vous l’avez laissé aller... Et vous vous cachez la tête dans un trou, comme une autruche.

Dix ans de quoi ?

Les Québécois chantent moins qu’il y a dix ans en français à la télé le dimanche soir. Les employés derrière le comptoir des Tim Hortons ou McDonald’s sont moins nombreux qu’il y a dix ans à s’exprimer en français. Les raisons sociales atteintes par la contamination anglo-américaine sont plus nombreuses qu’il y a dix ans. Les artistes à l’ADISQ baragouinent un franglais indigeste mille fois plus honteux qu’il y a dix ans !

Alors, non, la CAQ n’a pas « changé » le Québec. Elle s’est contentée de le regarder aller ! Pauvre Simon Jolin-Barrette ! Où est sa nouvelle loi 101 costaude ?