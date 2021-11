«Personne ne devrait mourir de froid au Québec», a dit Ian Lafrenière

Le ministre responsable des Affaires autochtones s’est dit attristé par le décès d’une femme inuite la semaine dernière à Montréal. Le corps d’Elisapie Pootoogook, 61 ans, a été retrouvé samedi sur un chantier de construction, près du Square Cabot.

• À lire aussi: Une sans-abri retrouvée morte près d’un chantier de construction à Montréal

«Personne ne devrait mourir de froid au Québec», a lancé Ian Lafrenière au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio, jeudi.

Impossible de garantir que d’autres décès de la sorte ne surviendront pas, prévient le politicien. Il assure cependant que le gouvernement prend la situation au sérieux.

«Tous les phénomènes sociaux, on n’a jamais eu de problème à avoir de l’aide de notre collègue des Finances et c’est encore le cas aujourd’hui», a soutenu le ministre.

Ian Lafrenière indique toutefois que le phénomène a pris de l’ampleur.

«La raison pourquoi on a eu plus d’itinérants autochtones l’an passé, c’est parce que plusieurs personnes descendaient du Nunavik pour se faire soigner et devaient rester en période de quarantaine ici et ils ont erré dans les rues pendant une période de temps.»

L’ex-policier du SPVM se dit également inquiet des nombreux événements violents avec armes à feu dans la métropole, notamment celui qui a coûté la vie à Thomas Trudel, 16 ans.

«Oui il y a des gens qui utilisent des territoires autochtones pour passer des armes à feu et il faut frapper là aussi et il faut frapper sur le crime organisé qui a des moyens et de l’argent et qui nous le démontre», a plaidé le ministre.

À voir aussi