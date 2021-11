Policier désarmé : l’accusé subira une nouvelle évaluation

L’homme accusé d’avoir désarmé et tiré sur un policier ainsi que d’avoir plus tard tué un codétenu peut être tenu criminellement responsable des gestes pour lesquels il est accusé, mais il reste maintenant à savoir s’il est apte à subir un procès.

« Il sera rencontré par le personnel psychiatrique qui devra livrer un rapport d’ici le 29 novembre », a expliqué le procureur de la Couronne Me Louis Bouthillier, ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Le dossier d’Ali Ngarukiye, 22 ans, était de retour à la cour ce matin. Mais l’accusé, qui devait être présent, brillait par son absence en raison de sa dangerosité.

« Il était agressif et représentait un risque pour la sécurité », a expliqué le juge André Perreault en ajoutant qu’un groupe tactique d’intervention avait dû être impliqué dans l’affaire.

Aptitude

Mais même en son absence, le dossier a pu procéder avec son avocat Lloyd Fishler qui a demandé que Ngarukiye soit évalué sur son aptitude à subir son procès.

« Les deux derniers mois ont été très difficiles au niveau de la communication », a expliqué l’avocat.

Me Fishler a ajouté que son client pourrait souffrir de troubles psychiatriques, et qu’il n’exclut pas de demander des évaluations plus approfondies au terme de la première.

La Couronne ne s’est pas opposée, à ce stade-ci, à une évaluation.

Notons toutefois que si Ngarukiye est déclaré inapte à subir un procès, cela ne veut pas dire qu’il s’en sortira. Car dans ce cas, il sera traité jusqu’à ce qu’il soit déclaré apte à faire face à la justice.

Deux dossiers

Ngarukiye, qui est présentement détenu au centre de détention Rivière-des-Prairies, est accusé dans deux dossiers.

Le premier remonte à janvier dernier, pour la violente agression contre le policier Sanjay Vig dans le quartier Parc-Extension à Montréal. Ce jour-là, le patrouilleur avait intercepté un véhicule quand il s’est fait attaquer par-derrière, avec une barre de métal.

Le suspect avait réussi à saisir l’arme du patrouilleur pour ensuite faire feu sur lui avant de prendre la fuite.

La deuxième affaire serait survenue en juin lorsque Ngarukiye aurait tué un codétenu en plus de commettre des outrages à son cadavre.

