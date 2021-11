Télétravail hybride: la solution pour un mode de vie sain et productif

La majorité des entreprises et des employés traversent actuellement une importante période de transition professionnelle et personnelle.

La pandémie ayant démontré les bénéfices du travail à distance, le modèle de télétravail hybride s’impose aujourd’hui comme une nouvelle norme, au-delà d’une simple tendance passagère.

Modèle hybride: un monde d’avantages

Getty Images

Plutôt que de trancher entre maison et bureau, le modèle hybride marie de nombreux avantages.

Le gain de temps en matière de transport, le mieux-être mental et l’équilibre personnel militent évidemment en faveur du travail à la maison ou dans un espace de travail partagé.

Or, la vie au bureau demeure essentielle. Pensons aux nouveaux employés, mais, surtout, à ces rencontres d’apparence anodine dans le couloir ou autour de la machine à café. Ces conversations occasionnelles permettent souvent de sauver des courriels et des réunions. Vous gagnez donc plus de temps pour avancer vos dossiers.

Le grand défi des gestionnaires

Getty Images

Comment les directions pourront-elles entretenir à plus long terme le degré d’enthousiasme et de productivité, au-delà du « tout nouveau, tout beau »? Une partie de la solution passe par l’union entre les contacts humains et des outils de collaboration de haut niveau.

Cette délicate réconciliation bureau-maison exige une optimisation fluide des communications entre les clients et les employés. Pourquoi? Parce ce que l’image d’une organisation est trop importante pour risquer de la ternir avec une infrastructure défaillante.

Des solutions simples et performantes

Getty Images

Dans l’arsenal d’options disponibles, Vidéotron Affaires se démarque par sa polyvalence et son adaptabilité aux besoins de chaque équipe et de chaque entreprise, peu importe leur taille.

Sa solution de Télétravail Hybride propose, entre autres, la téléphonie IP, option de prédilection à faible coût pour les organisations en quête de robustesse et de simplicité.

Ayant accès à un numéro de téléphone unique pour le bureau et la maison, l’employé peut en tout temps et en tout lieu travailler sur des dossiers en simultané et communiquer avec ses collègues et ses clients. Il profite également d’outils intégrés de visioconférence, de clavardage et de collaboration à distance.

Depuis son ordinateur, il est aussi en mesure de rapidement changer ses messages vocaux, gérer une file d’attente, activer un renvoi d’appel, modifier le message d’accueil automatisé ou les heures d’ouverture. Oui, même à distance!

Forfaits mobiles pour entreprise: en vitesse supérieure

Getty Images/iStockphoto

Pour compléter cette solution de téléphonie enrichie par ordinateur, un téléphone mobile dédié favorise à la fois la productivité au bureau et sur la route.

De plus, la fonction Double identité mobile permet aux employés de combiner deux numéros de téléphone sur un seul appareil. Lorsque le travail est terminé, il est possible de rediriger les appels directement sur la réception automatique qui indique les heures d’ouverture aux clients.

L’ajout d’une connexion Internet, payée par l’employeur et spécifiquement vouée au travail, assure une sécurité et une fluidité supérieure, en plus de garantir une communication optimale, sans interruption, avec ses collègues et ses clients.

Et comme vous utilisez cette connexion uniquement pour le travail, vous n’empiétez pas sur votre Internet résidentiel et sur votre quantité de données mensuelles.

Ainsi, grâce aux solutions de téléphonie d’affaires adaptées aux besoins des entreprises et au forfait mobile doté de données suffisantes pour la maison, le bureau et la route, chaque employé est en mesure de conserver son efficacité et sa motivation, où qu’il soit.

Et dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de rétention des employés, offrir les meilleurs outils représente un investissement plus que rentable!