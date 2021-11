Tragédie mortelle à Beauceville: Bois Ouvré construira une nouvelle usine

Deux mois après le drame qui a coûté la vie à trois travailleurs, la direction de Bois ouvré Beauceville a confirmé qu’une nouvelle usine sera construite dans les prochains mois.

La direction veut assurer la pérennité de l’entreprise et préserver les emplois. L’annonce a été faite jeudi devant les employés de l’entreprise.

«Nous souhaitons rassurer tous nos employés et notre clientèle quant à la poursuite des opérations de notre usine de Beauceville», ont fait savoir Jean-François et Nicholas Drouin, copropriétaires et coprésidents de Bois ouvré Beauceville.

«Depuis l’accident, nous avons concentré nos efforts à soutenir notre équipe et à accompagner les familles de Mario, Jean et Martin», ont ajouté les deux dirigeants.

Afin de permettre la reprise des opérations, l’entreprise a acheté un nouveau terrain situé sur la 181e Rue dans le parc industriel de Beauceville.

La nouvelle usine devrait être terminée au printemps 2022.

Bois Ouvré Beauceville entend également souligner la mémoire des victimes de l’accident du 20 septembre dernier. Des discussions sont en cours avec les familles pour déterminer la forme de l’hommage.

«Toute notre équipe a été profondément marquée et des blessés sont toujours en convalescence. C’est en solidarité avec eux que nous allons présenter un projet qui sera à la fois respectueux et réconfortant», terminent les propriétaires.

Les trois pères de famille décédés lors de la violente explosion sont morts en véritables héros, selon leurs proches.

Jean Lachance, 51 ans, et Martin Roy, 50 ans, tous deux de Saint-Georges, ainsi que Mario Morin, 57 ans, de Beauceville, ont perdu la vie à la suite d’une déflagration et d’un incendie survenus à l’usine Bois ouvré. Ils étaient chacun papa d’un fils unique.

Le jour du drame, Martin Roy et Mario Morin seraient intervenus pour lutter contre l’incendie qui avait pris naissance dans la bâtisse.