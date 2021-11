Trois incendies criminels dans une garderie de Laval: une vidéo du suspect diffusée

La police de Laval recherche un individu qui aurait tenté d’incendier une garderie de Laval pas moins de trois fois au cours des derniers mois.

L’événement le plus récent s’est produit le 6 novembre un peu avant 19h et a été filmé par une caméra de surveillance installée sur le terrain du Centre de la petite enfance Les Soleils du monde, sur la rue Lauzon, dans le quartier Sainte-Dorothée.

Sur les images de la caméra, on aperçoit l’individu s’approcher à petits pas feutrés, objet incendiaire à la main. Il dépose ensuite l’engin en bordure du bâtiment, y met le feu et quitte rapidement les lieux en direction du boisé situé entre la garderie et le parc-école Pierre-Laporte.

Cet incendie criminel était le troisième à survenir à ce Centre de la petite enfance depuis l’été dernier.

Les deux autres incendies ont respectivement eu lieu au moins d’août, ainsi qu’en octobre.

Toute personne qui reconnaîtrait l’incendiaire ou qui détiendrait des informations pouvant aider les policiers à faire progresser l’enquête est invitée à communiquer avec le 911 ou avec la ligne info de la police de Laval, au 450 662-INFO (4636).

