Une juge de New York innocente deux hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X

NEW YORK | Une juge de New York a innocenté jeudi deux hommes afro-américains, dont l’un décédé en 2009, condamnés il y a plus de 50 ans pour le meurtre en 1965 du militant de la cause noire Malcolm X.

• À lire aussi: Deux hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X vont être innocentés

• À lire aussi: La famille de Malcolm X demande la réouverture de l’enquête sur son meurtre

Qualifiant «d’échec de la justice» la condamnation de Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler, aujourd’hui 83 ans et présent à la Cour suprême de New York, et de Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, décédé en 2009, la juge Ellen Biben a disculpé les deux hommes, après le dépôt d’une demande en ce sens par le procureur de New York Cyrus Vance et la défense.

Plus de détails à venir.