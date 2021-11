Valérie Plante entame officiellement son deuxième mandat

Quatre ans après avoir fait l’histoire en devenant la première mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante a officiellement entamé son deuxième mandat, après avoir été assermentée jeudi soir.

«Nos 100 premiers jours commencent aujourd’hui, et nous sommes déjà au travail», a souligné Mme Plante, dans le discours qu’elle a prononcé après avoir signé le livre d’or de la Ville, en compagnie de son mari et de leurs deux enfants.

«La métropole vit un défi unique. Après avoir traversé une pandémie mondiale que personne n’aurait pu prévoir, elle se remet sur pied», a ajouté la mairesse réélue, qui a rappelé les priorités de son administration, notamment en matière de logement et d’environnement.

C’est au son des cornemuses, escortées par des policiers et pompiers de la Ville en uniformes protocolaires, et sous les acclamations, que Mme Plante a fait son entrée au Palais des congrès, où se déroulait la cérémonie d’assermentation des élus montréalais.

Souhaitant marquer la réconciliation avec les peuples autochtones, Ka'nahsohon Kevin Deer, de la nation mohawk, avait été invité à présenter un discours d’ouverture, en anglais, où il a invité les spectateurs à revoir la façon dont ils perçoivent le monde.

Les élus ont ensuite été invités par Me Emmanuel Tano-Moore, le greffier de la Ville, à faire leur serment, s’engageant à suivre la loi et à respecter les codes déontologiques auxquels ils sont soumis.

Après le discours de la mairesse, la cérémonie s’est conclu par une prestation musicale du groupe La ligne Rose, qui a clos la soirée

Le 7 novembre dernier, Valérie Plante a été réélue pour un deuxième mandat avec 52 % des voix, loin devant son principal adversaire, l’ancien maire Denis Coderre, qui a obtenu un score de 38 %.

À noter, les élus dont le siège fait l’objet d’un recomptage judiciaire n’ont pas pu être assermentés. Ceux-ci, au nombre de six, devront attendre la fin des procédures avant de pouvoir entrer officiellement en fonction.

