Air Transat et WestJet s’entendent pour faciliter les correspondances transatlantiques

Les passagers qui voyageront sur Air Transat et WestJet n’auront plus besoin d'enregistrer leurs bagages lors de leurs correspondances. Dès 2022, leurs sacs et valises seront directement transférés sur leur second vol sans qu’ils aient à sortir de la zone d’embarquement.

• À lire aussi: Reprise économique: Air Canada se retire de son plan d’aide avec Ottawa

Le partenariat entre les deux entreprises, annoncé vendredi, permettra aux voyageurs de faciliter leurs trajets entre l'Amérique du Nord et l’Europe, les villes concernées n'ont pas encore été communiquées.

«Cet accord est un premier jalon de la stratégie de croissance et de renforcement de notre réseau par le biais d'alliances. Il créera d'excellentes opportunités pour nos clients actuels et futurs de voyager entre l'Amérique du Nord et l'Europe et accroîtra notre présence de longue date sur le marché transatlantique», a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

«Alors que le niveau de confiance envers les voyages se renforce, cette nouvelle coopération transatlantique permettra à WestJet d'offrir encore plus de destinations et de liaisons aux voyageurs entre l'Amérique du Nord et l'Europe et profitera à la clientèle des deux côtés de l'Atlantique», s'est quant à lui réjoui Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet.

La mise en œuvre de cet accord est prévue au début de 2022 et des détails additionnels, notamment concernant les avantages offerts, seront communiqués dès qu'ils seront finalisés.

À VOIR AUSSI...