Ça ne chôme pas à Brossard

Quatre joueurs dont les noms figurent actuellement sur la liste des blessés du Canadien de Montréal ont patiné au complexe sportif de Brossard, vendredi matin.

Il s’agit des attaquants Mike Hoffman, Paul Byron et Cédric Paquette ainsi que du défenseur Joel Edmundson. En fait, ils étaient séparés en deux duos. Byron et Edmundson ont sauté ensemble sur la glace en premier. Hoffman et Paquette ont ensuite pris le relais.

Les joueurs de la formation régulière devaient de leur côté s’entraîner vers l’heure du midi. Le Tricolore a vécu une autre soirée de misère, jeudi, étant écrasé 6 à 0 par les Penguins de Pittsburgh au Centre Bell. Il tentera de freiner une séquence de quatre défaites en accueillant les Predators de Nashville, samedi.

