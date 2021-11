QUESNEL, Réjean



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 11 novembre 2021, à l'âge de 86 ans est décédé M. Réjean Quesnel, époux de Mme Micheline Iavicoli.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Denis (Liette) et Michel (Barbara), ses petits-enfants Sabrina, Francis, Béatrice, Louis-Eric et Odile, son frère Gaétan et sa soeur Micheline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL QC J4J 2H5le dimanche 21 novembre 2021 à partir de 11h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 14h.