COVID-19: tour d'horizon de l'obligation vaccinale dans le monde

PARIS | Si un certificat de vaccination s'impose à certaines catégories dans un nombre croissant de pays, très peu dans le monde imposent la vaccination obligatoire à tous les adultes, à l'instar de l'Autriche qui a annoncé vendredi une telle mesure à partir du 1er février 2022.

Tour d'horizon, non exhaustif, de l'obligation vaccinale anti-COVID-19 dans le monde:

Obligatoire pour tous les adultes: une exception

Très peu de pays imposent la vaccination à toute leur population adulte. C'est le cas dans deux États autoritaires d'Asie centrale, le Tadjikistan et le Turkménistan, l'un des rares pays à n'avoir déclaré aucun cas officiel de COVID.

Au Turkmenistan, l'obligation semble avoir fait effet, puisque 73% de la population avait déjà reçu au moins une dose à fin août, selon l'OMS. En revanche, le Tadjikistan n'en est, malgré l'obligation, qu'à 29% de primo-vaccinés au 14 novembre.

L'obligation vaccinale est de mise aussi en Indonésie mais pas dans les faits en raison du manque de vaccins. Le pays a tout de même injecté au moins une dose à près de la moitié de sa population (49%).

Au Vatican, une note de février 2021 rend impératif le vaccin pour les habitants du plus petit État au monde et les employés qui y travaillent.

Territoire français du Pacifique sud disposant d'une large autonomie, la Nouvelle-Calédonie a rendu obligatoire la vaccination pour toutes les personnes majeures et les voyageurs à compter de fin décembre.

Obligation pour certaines catégories

Les obligations vaccinales pour certaines catégories professionnelles se sont multipliées partout dans le monde.

Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé le 9 septembre la vaccination obligatoire pour quelque 100 millions de travailleurs, fonctionnaires du gouvernement fédéral et salariés du privé. Contestée devant la justice, la nouvelle règlementation concernant les employés des entreprises de plus de 100 salariés, a été suspendue le 6 novembre.

En France, elle s'applique aux personnels des hôpitaux, maisons de retraite, aux pompiers, ambulanciers et aides à domicile, depuis le 15 septembre, mais pas aux policiers.

En Grèce, la vaccination est devenue obligatoire pour le personnel des maisons de retraite le 16 août et pour les soignants le 1er septembre.

En Italie, les travailleurs de la santé sont contraints de se faire vacciner depuis fin mai et le personnel des maisons de retraite depuis le 10 octobre.

En Angleterre, les employés des maisons de retraite ont été priés d'être complètement vaccinés avant mi-novembre et les soignants du service public à partir d'avril 2022.

En Lettonie, les employeurs peuvent mettre en « congé forcé non payé » les membres de personnel non vacciné puis les licencier au bout de trois mois. L'obligation vaccinale n'épargne pas les élus qui seront exclus de leurs fonctions et privés leurs émoluments jusqu'à ce qu'ils se fassent vacciner.

La Hongrie, où la vaccination est déjà obligatoire pour les soignants, a ouvert la voie fin octobre à celle des salariés et des fonctionnaires.

En Slovénie, le décret obligeant les employés de la fonction publique à se faire vacciner a, en revanche, été suspendu par la Cour constitutionnelle fin septembre.

Le Kazakhstan a ordonné début juillet la vaccination obligatoire de la plupart des employés en contact avec d'autres personnes et l'Ukraine l'a rendue obligatoire en octobre pour les enseignants et les fonctionnaires.

En Guinée Équatoriale, la vaccination est obligatoire pour tous les fonctionnaires, les étudiants ainsi que toute personne effectuant physiquement une démarche auprès d'une administration.

Le Zimbabwe a averti mi-septembre que les fonctionnaires refusant la vaccination devraient démissionner.

Au Canada, les fonctionnaires fédéraux doivent être vaccinés ainsi que tous les voyageurs montant à bord d'un train, d’un avion ou d'un bateau. Un passeport vaccinal est requis pour entrer dans les lieux publics.

Obligations imposées par les entreprises

Un nombre croissant de grandes entreprises imposent à tout ou partie de leurs employés d'apporter la preuve qu'ils ont bien été vaccinés.

C'est notamment le cas aux États-Unis pour les pharmacies CVS, le pétrolier Chevron, Disney ou encore la banque Goldman Sachs.

En Australie, la compagnie aérienne Qantas impose la vaccination à l'ensemble de son personnel.

Pas obligatoire, mais presque

Dans certains cas, la vaccination n'est pas obligatoire mais les obligations ou restrictions pour les non-vaccinés sont très dissuasives.

En Arabie saoudite, la vaccination est obligatoire pour entrer dans les établissements publics et privés, et pour utiliser les transports publics.

En Italie, les personnels des établissements scolaires et universitaires et less étudiants doivent, s'ils ne sont pas vaccinés, fournir la preuve d'un test négatif tous les deux jours.

Être vacciné est nécessaire depuis le 18 octobre en République dominicaine pour se rendre dans tous les lieux fermés, et pour les transports publics.

