BLUTEAU, Monique (née Jobin)



À Repentigny, le 16 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Monique Jobin Bluteau.Elle laisse dans le deuil son époux René Bluteau, ses filles Nathalie et Caroline, son beau-frère Michel, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 23 novembre 2021 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal,suivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Alzheimer Québec.