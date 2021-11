De nouvelles journées de grève prévues à Héma-Québec

Les employés d’Héma-Québec préparent d’autres journées de grève qui se tiendront le 30 novembre à Montréal et le 1er décembre à Québec.

Après les grèves du 8 et 9 novembre derniers, les cinq syndicats unis d’Héma-Québec, affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), ont transmis des avis de grève au Tribunal administratif du travail, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi qu’à Héma-Québec.

«Notre négociation n’a pas débloqué depuis nos deux premières journées de grève. Si Héma-Québec mettait autant d’efforts dans ses relations de travail qu’elle en met à soigner son image publique, nous n’en serions pas là. C’est assez désolant de constater qu’une organisation qui profite de toutes les tribunes pour valoriser sa mission fait peu de cas de la valeur et du travail des employés qui lui permettent de la réaliser au quotidien», a affirmé vendredi par voie de communiqué Simon Poulin, porte-parole des Syndicats unis.

Selon lui, Héma-Québec doit rectifier le tir et profiter de cette négociation pour envoyer le bon message à tous ses employés.

La dernière augmentation salariale des employés d’Héma-Québec remonte au 1er avril 2018 et a été obtenue après 42 mois de négociation.