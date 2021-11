Des organisations demandent la levée de l’urgence sanitaire

Une centaine d’organisations joignent leur voix à celle de La Ligue des droits et libertés qui demande au gouvernement Legault de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, 111 organisations syndicales et de la société civile se sont unies dans le cadre de sa campagne «Pour mettre fin à l’état d’urgence sanitaire» lancée le 26 mai 2021.

«Il faut mettre fin au droit du gouvernement d’agir en vertu de l’état d’urgence, sans délai et sans formalité», a affirmé la Ligue des droits et libertés (LDL).

La responsable des communications, Élisabeth Dupuis, a souligné e que les organisations qui appuient la campagne de la LDL proviennent de tous les horizons.

«Ce n’est pas juste quelques observateurs, comme le prétend le gouvernement Legault», a avancé Mme Dupuis à l’Agence QMI.

Comme la LDL milite depuis plus de 50 ans en faveur de la défense et de la promotion des droits humains reconnus par la Charte internationale des droits de l’homme, elle s’est sentie interpelée lors de la crise sociosanitaire.

La Ligue ne remet aucunement en cause le besoin qui fut celui de gérer et de contenir la pandémie par des mesures rigoureuses. Certaines de ces mesures sont toujours pertinentes. À cet égard, elle s’en remet aux évaluations de la santé publique.

«Or, il n’y a plus d’urgence! Les débats peuvent reprendre à l’Assemblée nationale et dans les institutions où il est possible de délibérer», a indiqué Mme Dupuis.

La LDL est un organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, issu de la société civile québécoise et affiliée à la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).

