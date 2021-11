Deux bombes fruitées

Vous ne l’avez peut-être pas vu passer, mais c’était la fête du Beaujolais Nouveau jeudi dernier. Avec seulement trois cuvées proposées à la SAQ, je concède qu’il était un peu difficile de s’en rendre compte. Qu’à cela ne tienne, je vous propose deux vins avec le même esprit : des vins sapides et gouleyants qu’on boit à grandes lampées.

Buvez moins. Buvez mieux.

À ÉCOUTER : Balado des Méchants Raisins & Le vin nouveau du Québec

Gilles Bonnefoy, Madone Gamay's Mi Noir Mi Bouze 2020, Val de Loire, France

26,95 $ - Code SAQ 14777996 – 12,5 % - 2,1 g/L - Biologique

Il n’y a pas que le Beaujolais qui fait du grand gamay, loin de là! La Loire peut donner naissance à de petits bijoux. C’est le cas de cette cuvée provenant d’une vigne à moitié plantée en gamay noir (donnant un jus blanc) et l’autre moitié en en gamay de bouze (donnant un jus rouge) le tout évoluant sur des sols volcaniques. Cultivé en bio (certifié), levures indigènes, non filtré et sans ajout de soufre, c’est ce qu’on appelle un vin naturel. Un fruité dense et explosif tant au nez qu’en bouche. C’est propre et sans déviation. Le vin gagne en définition et en souplesse au contact de l’oxygène. Il était d’ailleurs meilleur le lendemain... On s’étonne d’autant de matière pour seulement 12,5% d’alcool. Bref, une bombe à l’indice de picolabilité dangereux.

★★★1⁄2 $$ 1⁄2

Newfound Wines, Grenache Gravels 2018, Californie, États-Unis

46,00 $ - Code SAQ 14784504 – 14 % - 1 g/L

C’est effectivement une nouvelle façon de faire le vin. Du moins, différente des rouges classiques californiens qui sont souvent riches, denses avec une buvabilité discutable. Du grenache certes bien mûr, mais doté d’une trame soyeuse et précise s’articulant autour d’une acidité fine et énergique. Des notes de réglisse, de prune, de cerise et d’épices douces. Peu sulfité et travaillé en bio (sans certification), c’est un vin gourmand qui se laisse boire avec une facilité déconcertante. Pas donné, mais la qualité est indiscutable.

★★★1⁄2 $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.