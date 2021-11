Élections municipales: plus de femmes élues que d’hommes à Montréal

Plus de femmes et de jeunes représenteront la population aux postes électifs de la Ville de Montréal, selon un portrait préliminaire des résultats des élections municipales des 6 et 7 novembre.

Selon les données du portrait par Élections Montréal, qui tient compte des six sièges objet d’un recomptage, 61 femmes (59,2 %) ont été (ré)élues, contre 42 hommes (40,8 %).

Si la mairesse Valérie Plante a été reconduite à la tête de la métropole, 8 autres femmes (44,4 %) ont eu les faveurs des suffrages pour diriger les mairies d’arrondissement.

Sur les 46 postes de conseillers de la Ville, 26 seront occupés par la gent féminine et autant d’élues siègeront comme conseillères d’arrondissement, soit 68,4 %.

Plusieurs jeunes font partie des 41 nouveaux visages sur la scène politique municipale. Parmi eux, 17 élus, dont 13 femmes, ont moins de 35 ans. Onze d’entre eux siègeront au conseil municipal, soit deux de plus qu’en 2017.

Projet Montréal formerait une majorité de 36 élus au conseil municipal qui compte 65 sièges.