Enlèvement du président de Cora : le ton monte au procès

Le ton est monté entre l’avocat de la défense et le président des restaurants Cora lorsqu’il a été longuement questionné sur un possible conflit entre lui et son frère, qui souhaitait avoir un emploi au sein de l’entreprise familiale.

• À lire aussi: Enlevé, le président de Cora buvait et fumait avec ses ravisseurs

• À lire aussi: Enlèvement du président de Cora: la victime en colère contre les enquêteurs

À son retour de Grèce en 2016, où il a habité pendant une quinzaine d’années, Théoharis Tsouflidis a demandé à son frère Nicholas à avoir un poste dans un département au siège social de l’entreprise familiale, la chaîne de restaurants à déjeuner Cora, a-t-on appris lors d’un contre-interrogatoire.

Or, le président a refusé l’emploi à son frère, « car il n’avait pas l’expérience requise », a expliqué Nicholas Tsouflidis.

« Les postes sont acquis par mérite, par expérience. On ne reçoit pas un emploi dans l’entreprise juste parce qu’on fait partie de la famille », a-t-il ajouté en répondant à l’avocat de la défense, Me Hovsep Dadaghalian, qui fait équipe avec Me Christopher Lerhe Mediati.

Rappelons que Nicholas Tsouflidis a été enlevé le 8 mars 2017 à sa maison de Mirabel puis séquestré pendant de longues heures. L’ex-franchisé Paul Zaidan, 52 ans, subit actuellement son procès au palais de justice de Laval en lien avec cet enlèvement. Jusqu’à présent, il a été très peu question de l’accusé depuis le début de son procès, mardi.

En poursuivant le contre-interrogatoire, Me Dadaghalian a suggéré au témoin que sa famille suspectait son frère Théoaris d’avoir orchestré « l’enlèvement allégué » et que pour cette raison, il n’était plus le bienvenu dans les bureaux de l’entreprise.

À cela, M. Tsouflidis a répondu fermement par la négative. « Vous parlez d’un enlèvement allégué. Moi, je parle d’un enlèvement », a-t-il ajouté, irrité.

Son contre-interrogatoire se poursuit cet après-midi.

À voir aussi