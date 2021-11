Journée en deux temps pour Lance Stroll

Le pilote Lance Stroll a racheté une première séance d’essais libres écourtée par un problème de freins en réalisant le sixième meilleur temps de la deuxième session tenue vendredi en prévision du Grand Prix de Formule 1 du Qatar.

Sous les réflecteurs, le Québécois a roulé en 1 min 23,705 s, soit 0,557 plus lent que Valtteri Bottas (Mercedes), qui a dominé en 1:23,148. Pierre Gasly (AlphaTauri) et Max Verstappen (Red Bull) ont été les plus rapides après le Finlandais en vertu de chronos respectifs de 1:23,357 et de 1:23,498.

Plus tôt en journée, Stroll avait rentré prématurément au garage de son écurie Aston Martin après avoir effectué seulement 11 tours de piste. Son meilleur a été de 1:26,712, soit l’avant-dernier parmi les concurrents en lice.

Verstappen a été le meilleur lors de la séance initiale avec un tour de 1:23,723, devant Gasly (1:24,160) et Bottas (1:24,194).

«La piste avait un très bon rythme et ç’a rendu l’expérience très agréable. J’ai eu beaucoup de plaisir aujourd’hui [vendredi], a avoué le Québécois au site web de son écurie. Les problèmes de frein que nous avons expérimentés à la première séance ne nous ont pas enlevé trop de temps en piste et pour la deuxième séance, la voiture allait très bien.»

Au classement des conducteurs, Verstappen est en tête avec 332,5 points et devance Lewis Hamilton (Mercedes), qui en revendique 318,5. Les qualifications se tiendront samedi et la course le lendemain, en soirée à l’heure locale.

«Samedi est un autre jour, mais j’ai de grands espoirs pour un week-end compétitif. D’aller jusqu’en Q3 est définitivement un objectif. Si nous pouvons bien nous qualifier, je crois que nous pourrions être forts en course aussi», a confié Stroll, qui n’a pas inscrit de point à ses trois derniers Grands Prix.