La création du comité pour la relance du hockey fait réagir au Saguenay

Après l'annonce faite par François Legault sur la création d'un comité sur notre sport national, les intervenants du hockey souhaitent avant tout qu’on s’occupe des jeunes joueurs.

Tous les acteurs espèrent que cette fois-ci sera la bonne pour faire un changement.

«S'ils cognent aux bonnes portes et voient les bonnes personnes, ils vont avoir un portrait assez réaliste de la situation», estime le directeur général de l’Association du hockey mineur de Saguenay, Dany Chouinard.

Or, ce comité de développement sur le hockey soulève aussi beaucoup de questions.

«Les objectifs sont plus ou moins clairs», affirme l’entraîneur-chef des Mustangs, Jean-François Jolin.

Dans la structure scolaire, on aurait préféré que des scientifiques soient intégrés avec les anciens joueurs professionnels et les ex-entraîneurs.

«Souvent les scientifiques, on les traite de pelleteux de nuages parce qu'ils ne sont pas toujours sur le plancher, ajoute le coach Jolin, mais la base de la connaissance et du développement, ce sont les scientifiques qui l'ont. Et les bons scientifiques étaient sur le plancher.»

Selon lui, la préférence serait de développer de bons humains, avant les athlètes et de favoriser la pratique d’autres sports.

«Avant 15 ans, il y a trop de niveaux de compétition. Les calendriers entre les différents sports s'entrecroisent. Ça fait 25 ans qu'on en parle et il n'y a rien qui change», évalue Jean-François Jolin.

L'un des mandats du comité l'interroge, soit celui du hockey professionnel.

«L'objectif que le premier ministre nous donne, c'est de développer 10 à 15 joueurs de la Ligue nationale. Donc, on va mettre nos oeufs tous dans le même paquet. Le hockey en particulier, ce n'est pas une finalité», poursuit-il.

Au hockey mineur de Saguenay, Dany Chouinard espère que les sommes injectées aideront la structure à la base, chez les plus jeunes.

«Le premier ministre disait qu'on était prêts à avoir des fonds. Il va falloir qu'on les mette à la base pour embaucher des entraîneurs et à temps plein», dit-il.

Dany Chouinard propose que les professionnels qui réussissent et la LNH financent les associations qui ont développé des joueurs qui atteignent le grand circuit. Un peu comme cela se fait aux États-Unis dans plusieurs sports.

«Que la Ligue nationale s'investisse et qu'elle donne 1 % au hockey mineur qui l'a développé. Ça va donner des moyens au hockey mineur pour justement engager des gens», ajoute-t-il.

Selon M. Chouinard, de nouvelles infrastructures aideraient la popularité du hockey mineur.

«À Saguenay, qu'on se donne des infrastructures de 2021 comme il y en a partout au Québec, c'est sûr que les jeunes joueurs de hockey vont revenir», croit-il.

Et il faut, selon lui, accommoder les parents qui ne veulent plus passer leur fin de semaine dans les arénas.

«Il faut refaire des horaires. Il faut refaire nos façons de faire. Le nombre de matchs. Il faut revoir tout ça. Il faut revoir nos installations. Si on a des matchs durant la semaine, on va manquer de glaces.»

Au hockey féminin, la composition du comité est applaudie.

«J'ai été agréablement surprise qu'il y ait quatre femmes nommées sur le comité, a indiqué la responsable du hockey féminin au Saguenay-Lac-St-Jean, Claudia Banville. Enfin, les femmes sont représentées au hockey parce que l'on sait que sur le conseil d'administration de Hockey-Québec, il n'y a aucune femme.»

C'est d'ailleurs une lacune qui devra être corrigée, dit-elle. Ça permettrait peut-être de rattraper l'Ontario où il y a huit fois plus de filles qui jouent au hockey.

«J'espère qu'on va faire plus de place aux femmes sur les comités, sur les conseils d'administration. Je pense que l'on est très peu représentée, du fait que l'on est souvent oubliée», se désole Mme Banville.

La durée du mandat du comité interpelle également tous les intervenants, qui sont unanimes. «Est-ce qu’en seulement quatre mois, il parviendra à proposer un réel changement?», questionnent-ils. Certains en doutent.

