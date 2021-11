La Grande Tablée des Chefs qui a eu lieu au Fairmont Le Reine Elizabeth était une soirée haute en saveurs menée par Ricardo Larrivée et mettant en vedette une brigade exclusivement féminine. La mission de La Tablée des Chefs : « Nourrir. Éduquer ».

Photo Pascale Vallée

Les coprésidents d’honneur, Vincent Messier-Lemoyne, chef de la direction financière Courchesne Larose, et Sophie Perreault, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation FAC, sont entourés de Jean-François Archambault, DG et fondateur de La Tablée des Chefs, et Ricardo Larrivée, porte-parole de La Tablée des Chefs.

Photo Pascale Vallée

Alexandre Cusson, DG des Éleveurs de porcs du Québec, est entouré de Steve Gagnon, DG adjoint – opérations, et David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Photo Pascale Vallée

Les invités ont dégusté un repas de six services. Yvon Tremblay, chef exécutif, consultant Sphère Marketing, est en compagnie de Helena Loureiro, cheffe Portus 360 / Restaurant Helena, et Baptiste Peupion, chef exécutif Fairmont Le Reine Elizabeth.

Photo Pascale Vallée

Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs, est en compagnie de Geneviève Lafitte, directrice générale adjointe de La Tablée des Chefs, Brigitte Coutu et Ricardo Larrivée.

Photo Pascale Vallée

Le dernier marqueur de 50 buts dans la Ligue du mardi, Yvon « Winner » Therrien est en compagnie de Daniel Massé et Richard Groulx qui a terminé sa carrière junior avec les Sags de Chicoutimi.

Photo Pascale Vallée

Le gardien de but André Leclair, qui a joué avec les Anciens Canadiens, est en compagnie du commissaire et talentueux défenseur des Alouettes de Saint-Jérôme, sous les ordres d’Yves Nadon, Richard Campbell et du rapide Michel Savaria.

Photo Pascale Vallée

L’Abbaye d’Oka était fière de soutenir la fondation Maman Dion alors que 8000 personnes étaient présentes au Marché de Noël d’Oka. Le maire d’Oka, Pascal Quevillon, est en compagnie de Claudette Dion et les propriétaires de l’Abbaye d’Oka, Anick Robitaille et Daniel Bérard.