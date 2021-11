La première ferme verticale de fraises ouvre ses portes à Vaudreuil

L’entreprise Ferme d’Hiver a ouvert la première ferme verticale de fraises du pays, à Vaudreuil, et s'apprête à les commercialiser dans une quinzaine d’IGA d’ici cet hiver.

Un an et demi après avoir lancé son concept, l'entreprise québécoise Ferme d'Hiver inaugure sa première unité industrielle. Le projet totalise 1150m2 et pourrait produire chaque année plus de 180 000 kilos de fraises. Selon le communiqué de la firme, il faudrait plus de 15 fois cette superficie pour cultiver autant de fraises en serre traditionnelle.

«La solution Ferme d'Hiver est une innovation 100 % québécoise et un puissant levier pour stimuler la production locale hors-saison, s’est réjoui Alain Brisebois, président et chef de la direction. Cette première installation industrielle marque un pas de plus vers notre autonomie alimentaire.»

Un enjeu de taille pour le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon qui a affirmé que «la pandémie a rappelé toute l'importance de s'approvisionner en produits de chez nous, particulièrement dans le secteur alimentaire.»

«Pour Ferme d'Hiver, l'ambition est de créer un pôle agroindustriel de maraîchage hors-saison. Nous voulons non seulement contribuer à l'essor de notre autonomie alimentaire, mais également desservir un marché d'exportation à travers l'Amérique du Nord», a déclaré Yves Daoust, fondateur et chef des opérations.

Ces fraises seront disponibles sur les étalages des épiceries IGA au cours de l’hiver.

Déjà disponibles chez deux marchands, elles seront vendues dans une quinzaine de succursales de l'ouest de Montréal et de la Montérégie.