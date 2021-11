Le Camp du Lac en Cœur en Mauricie fera peau neuve

Le Camp du Lac en Coeur dans la région de Mékinac, au nord de Saint-Tite, subira une importante cure de rajeunissement, moyennant des investissements de 1,2 million $.

L’auberge, dont la construction remonte à plus de 30 ans, sera entièrement restaurée. «On retape ce qui est existant, ce qui veut dire l'extérieur et l'intérieur. On a des projets de portes-patio avec la vue imprenable sur le lac que l'on a, voire même des balcons et des corridors extérieurs pour pouvoir circuler et profiter du plein air», décrit Maude Blouin-Hallé, présidente de la fondation du Camp du Lac en Coeur.

La ministre et députée de Champlain, Sonia Lebel, a annoncé que son gouvernement financera une partie du 1,2 million $ qui sera investi.

D'ailleurs, la présidente du Conseil du Trésor connaît déjà le domaine pour y avoir séjourné en famille.

«Je regarde autour de moi et j'ai comme des flashs de mémoire qui me reviennent. Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est un lieu exceptionnel. Je vous le dis même si je n'avais pas eu l'occasion d'en profiter, je le penserais aussi», a confié Sonia Lebel.

Avec l'aide confirmée par Québec, le financement est maintenant complété à 80 %. Un comité notamment formé de l'ex-premier ministre Jean Chrétien et du président du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, cherchera à trouver l'argent qui manque.

Le Camp du Lac en Coeur célèbre son 75e anniversaire de fondation. Il avait été ouvert au lendemain de la guerre en 1946. D'anciens baraquements militaires avaient alors été utilisés pour héberger les visiteurs.

Selon les responsables, l’achalandage a chuté depuis le début de la pandémie, mais en temps normal, le lieu de vacances familial accueille 1500 visiteurs par année.