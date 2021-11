Le secret derrière la dynastie des Oilers des années 80?

S’il est assurément difficile de trouver la cause exacte expliquant les succès des Oilers des années 1980, l’ancien défenseur du club Kevin Lowe a, mercredi soir à l’émission «JiC», confirmé une rumeur qui pourrait expliquer bien des choses à ce sujet.

C’est l’animateur Jean-Philippe Bertrand qui a d’abord soumis à l’ancien patineur une histoire qu’il avait entendue plusieurs fois, question qu’elle puisse être validée ou balayée du revers de la main par ce dernier.

«En 1983, à la suite de votre défaite aux mains des Islanders en finale de la Coupe Stanley, on m’a raconté que vous marchiez, vous et Wayne Gretzky vers la sortie de l’édifice, quand vous êtes passés devant le vestiaire des new-yorkais. La porte était ouverte, puis vous avez constaté que les joueurs ne célébraient pas. Ils étaient tous blessés et en train de s’appliquer de la glace.

«Ils étaient vraiment maganés. Vous auriez dit ceci à Wayne, à ce moment-là : "c’est ça le secret. Eux ils ont gagné. Ils se sont sacrifiés, donc ils ont mal. Nous on a perdu et regarde-nous : on est en pleine forme." Est-ce que cette histoire-là est vraie, Kevin?»

Lowe, souriant, a alors répondu ceci : «c’est plus que vrai! Nous étions jeunes et c’était la cinquième année où les Islanders prenaient part à la grande finale. Voir le vestiaire des Islanders, champions, nous a fait réaliser que nous pouvions donner un petit plus si vraiment nous voulions gagner.»

On connaît la suite.

Les Oilers remportèrent la coupe Stanley lors de quatre des cinq années suivant cette anecdote impliquant Lowe et Gretzky : en 1984, 1985, 1987, 1988 et 1990.

Difficile de ne croire qu’à la coïncidence, n’est-ce pas?