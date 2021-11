«Les effets secondaires sont essentiellement les mêmes» chez les 5-11 ans

Rougeur et douleur à l’endroit de l’injection, mal de tête et fatigue, les effets secondaires sont «essentiellement les mêmes» chez les enfants de 5 à 11 ans que ceux observés chez les 16 ans et plus.

• À lire aussi: Pfizer approuvé par Santé Canada: la vaccination des 5 à 11 ans peut commencer

• À lire aussi: Vaccination des enfants avant Noël: «ambitieux, mais réaliste»

• À lire aussi: Vaccination des 5 à 11 ans: Legault fait miroiter la levée des consignes sanitaires

«Dans les faits, on s’attend à ce que le profil d’innocuité soit similaire pour ce groupe-là, mais bien sûr on va suivre de très très près l’évolution au fur at à mesure qu’il y aura un déploiement qui se fera au Québec», mentionne Fabien Paquette, directeur général chez Pfizer Canada.

Ce dernier se réjouit de la décision rendue vendredi par Santé Canada d’autoriser le vaccin de Pfizer pour les enfants.

«Les documents qui ont été envoyés à Santé Canada sont très exhaustifs. Beaucoup d’analyses ont été faites concernant le profil d’innocuité du vaccin suite aux études qui ont été faites, entre autres une étude de phase 2 et 3, où il y a plus de 4600 patients âgés de 5 à 12 ans qui ont été impliqués», explique M. Paquette.

Après les études cliniques, la pharmaceutique a conclu qu’une dose de 10 microgrammes «rapportait la meilleure efficacité» chez le 5-11 ans. Un intervalle de 21 jours entre les deux doses est également recommandé.

Reste à voir si les parents seront au rendez-vous pour faire vacciner leurs enfants.

Un sondage mené pas l’INSPQ du 2 octobre au 10 novembre dernier montre que 61% des parents étaient d’accord avec la vaccination de leurs enfants versus 28% qui se sont dit en désaccord. Onze pour cent des parents étaient toujours indécis.

Beaucoup de questions persistent chez certains parents en ce qui a trait à la vaccination des enfants.

«Ce qu’on a soumis à Santé Canada, suite à leur analyse très rigoureuse, démontre que le ratio risque-bénéfice est avantageux», rassure Fabien Paquette.

À voir aussi