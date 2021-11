Les meilleurs films d’automne/hiver 2021-2022 sur Netflix

Laissez-vous emporter par la magie de l’hiver, particulièrement par la neige attendue en décembre à Montréal, tout en restant branché devant les meilleurs films que vous propose Netflix.

Depuis l’automne, votre meilleur allié de divertissement ne s’est pas privé de vous égayer. Il n’en fera pas moins en hiver où il vous promet des moments intenses de volupté et de bonheur.

Voici notre sélection des meilleurs films d’automne/hiver à paraître sur Netflix prochainement et ceux déjà parus:

Préparez-vous, car ce qui arrive est énorme. Allant des personnages doués de talents à des scénarios d’un niveau toujours plus élevé et puissant, vous n’allez pas en revenir ; nous vous aurons prévenu. Les meilleurs films qui sortiront très bientôt vous mettront certainement en haleine et vous transporteront dans un univers sans pareil.

The Black Phone

Dans « The Black Phone », Ethan Hawke aux côtés du réalisateur Scoot Derrickson vous réservent 1 h 42 min de pur plaisir où vous vivrez l’un des moments les plus effrayants de votre vie. Dans ce film, l’acteur incarne le rôle d’un horrible tueur masqué, dépourvu d’humanité et de scrupule. Si vous raffolez des films d’horreur, ne vous en privez pas une fois qu’il sera sorti. Prévu pour le 4 février 2022, ce film d’horreur fait déjà couler beaucoup d’ancre à travers les différentes critiques de film qui encensent les performances de l’acteur.

Red Notice

En réunissant trois talentueux acteurs dans un même film, le réalisateur Rawson Marshall Thurber ne pouvait pas faire mieux pour susciter le bonheur des téléspectateurs. Très attendu du public, « Red Notice » est une comédie d’action dans laquelle, Dwayne Johnson, un agent du FBI, doit collaborer avec un célèbre voleur, Ryan Reynolds, pour mettre la main sur une réputée voleuse d’œuvres art qui n’est personne d’autre que Gal Gadot. Tous les éléments sont réunis pour vous faire passer 1 h 55 min de pur délice. Ce chef-d’œuvre est sorti sur Netflix le 12 novembre 2021.

The Power of the Dog

« The Power of the Dog » ou encore « Le pouvoir du chien » est un film international dont la sortie est prévue en novembre du côté de l’Australie. Vous aurez droit à 2 h 05 min pendant lesquelles vous vivrez des moments de rancœur sans merci et de non-partage de pouvoir entre les deux frères Phil et Georges. Ce film vous transportera très loin de la modernité à laquelle vous êtes habitué.

The Harder They Fall

Pour vous faire oublier vos journées de stress, le film western « The Harder They Fall » est certainement ce qu’il vous faut. Entre règlement de comptes, braquages, échanges de tirs et bagarres, tout y est pour vous combler. Pendant deux longues heures, les acteurs vous emportent au beau milieu de scènes de vengeance. Ce film western moderne relate la vie de Nat Love qui a été témoin de l’assassinat de ses parents lorsqu’il était encore enfant. Il fait donc la promesse de venger leur mort en réglant ses comptes avec le meurtrier, Rufus Buck.

Clair-Obscur

Œuvre de Rebecca Hall, le film « Clair-Obscur » met en vedette deux femmes noires, l’une très attachée à ses principes et ses valeurs, et l’autre, à cause de sa couleur de peau un peu plus claire, se fait passer pour une blanche. Ces deux anciennes amies d’enfance voient leur vie respective basculer après leur rencontre.

Découvrez le calendrier de quelques meilleurs films d’automne/hiver de Netflix:

3 octobre 2021: I Lost my Body;

7 octobre 2021: The Hand of God;

9 octobre 2021: Army of Thieves;

5 novembre: Love Hard;

6 novembre: Chair de Poule 2 (les fantômes d’Halloween;

10 novembre 2021: Creed et Creed 2.

Tous ces films (et bien d’autres encore) sont disponibles sur des sites spécialisés dans la section critique de films Netflix. Cet hiver, restez bien au chaud dans le confort de votre maison devant votre téléviseur avec les meilleurs films disponibles!