Lettre à Thomas

Cher Thomas,

Me voilà à t’écrire en écho à cette tristesse innommable qui depuis trois jours emplit notre quotidien. En espérant que là où tu es, tu nous entendras. Entre chaque mot de cette lettre, tu retrouveras l’émoi collectif d’une école, Joseph-François-Perrault, secouée, d’un quartier ébranlé face à ce départ si brusque, si involontaire et si violent. Je t’écris aujourd’hui comme je l’ai fait il y a peu de temps pour Meriem Boundaoui qui avait le même âge que toi. Elle aussi, fauchée par une balle assassine qui lui aura volé sa vie et qui plongera ses proches et nous tous dans une douleur immense. Aujourd’hui, tous ceux qui t’ont aimé et accompagné jusque-là pleurent. Saint-Michel est en deuil. Tout le Québec est en larmes. Et nous pleurons avec tes parents.

Tu es devenu, malgré toi, notre Thomas à tous. Le visage de cette sordide escalade de la violence par les armes à feu qui a envahi nos rues, nos quartiers et nos villes. Puisses-tu devenir l’étoile qui nous guidera à travers ces heures si sombres que nous traversons.

Un ado modèle

À 16 ans, amateur passionné de hockey, tu avais encore beaucoup de temps de glace devant toi et c’est sans compter les voyages, les études et toutes sortes de projets d’avenir. Un lâche, un pleutre, un salaud t’a enlevé de tes proches. À 16 ans, tu étais un ado modèle comme chaque parent rêve d’en avoir.

Tu respectais les consignes. Tu étais studieux à l’école. Tu te tenais loin des situations de trouble. Un tarla t’a ravi ton destin.

Samedi prochain, à Saint-Michel, nous serons nombreux à marcher pour dire NON à la violence. Mais, à travers toute cette tristesse, je cherche encore l’hommage ultime que nous puissions te rendre pour ces seize ans de bonheur. Nous pourrons peut-être ériger une sculpture immense en honneur de la paix avec toutes les armes illégales saisies qui, aujourd’hui encore, blessent et assassinent.

Cher Thomas, je reviens tout juste du salon funéraire où la famille et les amis de Jannaï Dopwell-Bailey sont réunis pour pleurer un fils qui avait le même âge que toi, emporté par cette violence qui sillonne nos rues et même nos cours d’école. L’automne est si triste depuis trois jours. Mais pour toi et tous les autres Thomas, nous avons le devoir de travailler encore plus fort afin que la saison nouvelle en soit une d’espoir pour les jeunes du Québec.

Tu me pardonneras de t’avoir tutoyé. Comme le disait le poète Jacques Prévert « Je dis tu à tous ceux que j’aime ». Et comme tu as environ l’âge de ma fille, je te sens si proche de nous tous parents. Puisse ta jeune âme reposer en paix!

Frantz Benjamin, Député de Viau, Porte-parole de l’Opposition officielle des dossiers de la Métropole