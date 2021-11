Manque d’opportunisme fatal

La majorité du temps, une équipe qui domine 43 à 19 à la colonne des tirs remporte le match. Ça n’a pas été le cas des Remparts, vendredi, qui ont baissé pavillon 3 à 1 face aux Eagles du Cap-Breton.

« On a 26 chances de marquer contre 8, ce n’est pas le résultat qu’on méritait. En même temps, c’est peut-être le résultat qu’on méritait, a philosophé Patrick Roy. Tu as beau avoir 43 lancers et 26 chances de marquer, mais si tu figes devant le filet et tu ne prends pas des lancers de qualité, c’est sûr qu’on va avoir de la misère à marquer des buts. »

Le gardien des Eagles Olivier Ruccia a été en grande partie responsable de la victoire des siens vendredi, réalisant 42 arrêts pour être nommé la première étoile de la rencontre.

Pour Roy, toutefois, il n’a pas été assez testé.

« On lui a lancé dans le logo toute la soirée. On n’avait pas l’instinct du tueur devant le filet pour finir la job. Je peux te donner 26 exemples de ça. »

AUTRE DÉFAITE AMÈRE

Après avoir perdu face à la dernière formation au classement général, le Drakkar de Baie-Comeau, dimanche dernier, les Remparts ont maintenant subi un revers face à l’avant-dernière équipe dans la LHJMQ, vendredi.

« On ne peut pas prendre aucun match pour acquis. Cette année, toutes les équipes peuvent rivaliser avec tout le monde. On ne peut pas prendre personne à la légère. On doit jouer dans notre identité et utiliser nos forces. On est des bons patineurs et il faut amener de la circulation devant le filet », a ajouté Zachary Bolduc.

Les Remparts ont muselé les Eagles en début de première période, ces derniers devant attendre la septième minute de jeu avant de diriger un premier tir sur le filet de William Rousseau. De l’autre côté, les Diables rouges en ont profité pour prendre les devants grâce à Bolduc. Ce dernier a accepté une belle passe de Théo Rochette pour inscrire un premier but en six matchs.

Les Remparts ont fait preuve d’indiscipline en début de troisième, prenant trois pénalités lors des dix premières minutes de jeu. Après avoir écoulé les deux premières sans dégât, les Diables rouges n’ont pas été en mesure de contenir l’attaque à cinq des Eagles à la troisième occasion.

D’un tir du poignet précis, Jacob Squires a déjoué Rousseau du côté de la mitaine, créant l’égalité pendant que, de l’autre côté, Olivier Ruccia se dressait devant un barrage de 16 lancers des Remparts en deuxième. L’indiscipline a de nouveau été couteuse aux Remparts en troisième. Coupable d’avoir fait trébucher, James Malatesta a vu Émile Hégarty-Aubin donner les devants aux Eagles qui ont complété la marque en fin de troisième dans un filet désert.

Malatesta n’a presque pas joué par la suite, étant remplacé par Viljami Marjala sur le trio complété par Nathan Gaucher et Christophe Farmer.

Les Remparts seront à Victoriaville samedi après-midi pour y affronter les Tigres. Fabio Iacobo obtiendra le départ face à son ancienne équipe.

EN BREF

Le défenseur des Remparts Mathieu Wener a vécu un beau moment avant la rencontre de vendredi. L’arrière de 16 ans a été invité à participer à la mise au jeu protocolaire en compagnie de sa mère et de son grand-père, tous deux atteints du cancer. Les Remparts soulignaient vendredi l’initiative « Le hockey pour vaincre le cancer ».

Par ailleurs, Théo Rochette (attaque) et Édouard Cournoyer (défense) se sont vus remettre la première tranche de la coupe Budweiser, pour la période du 1er octobre au 14 novembre.

La nouvelle vie de Rodzinski au Cap-Breton

En quelques semaines seulement, le défenseur Romain Rodzinski a vu sa vie de hockeyeur changer du tout au tout.

Après trois saisons passées avec l’organisation des Remparts, l’arrière de 19 ans a été échangé, le 26 août dernier, aux Eagles du Cap-Breton en retour de l’attaquant Davis Cooper.

Non seulement quittait-il sa ville d’adoption des trois dernières années, mais, en plus, il devait quitter l’organisation au moment où elle entrait dans l’apogée de son cycle.

« Mon but au camp d’entraînement était de faire l’équipe, mais je savais que Québec voulait jouer le tout pour le tout. Je m’attendais donc à ce qu’il y ait des changements. Je souhaitais que ce ne soit pas moi, mais finalement c’est arrivé », raconte-t-il.

« [...] Au début c’était plate de quitter les gars. Je m’étais fait beaucoup d’amis ici depuis trois ans. Le but de tout le monde est de gagner et de partir d’une équipe comme ça, ça fait de la peine. Par contre, je ne suis pas le premier ni le dernier à être échangé. Il faut passer à autre chose », reconnaît l’arrière de 6 pi 1 po.

CULTURE DIFFÉRENTE

Parmi les autres changements notables : déménager de Québec à Sydney au Cap-Breton, le marché le plus à l’est de toute la LHJMQ.

« C’est une nouvelle culture, une nouvelle ville. C’est assez différent de Québec. Les gens sont toutefois super chaleureux et accueillants. Les partisans sont vraiment autour de l’équipe. Mais on est loin ! Halifax est la destination la plus proche et on est à 4 h 30 en autobus. On s’habitue vite. Ça fait de bons voyages sur la route avec les gars et ça tisse des liens. »

RÔLE DE LEADER

Ah, tant qu’à énumérer les changements auxquels a dû s’adapter Rodzinski, en voilà un autre : il est passé d’une équipe visant les grands honneurs à une formation en plein processus de reconstruction.

Avant d’affronter les Remparts vendredi, les Eagles étaient avant-derniers dans la LHJMQ, avec un dossier de 5-10-3-1.

« J’ai un rôle de leader, mentionne celui qui fait partie des sept joueurs âgés de 19 ans ou plus. On a une équipe jeune et j’amène de l’expérience. On a vécu beaucoup de choses à Québec au cours des dernières années et j’essaie d’encadrer les jeunes le mieux possible. »

Avant le match de vendredi, Romain Rodzinski n’avait récolté qu’une seule passe en 19 matchs cette saison.