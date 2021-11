PGA : Hughes et Conners toujours dans la course

Les golfeurs canadiens Mackenzie Hughes et Corey Conners sont demeurés parmi le groupe de tête au terme de la deuxième ronde de la Classique RSM de la PGA, vendredi à Sea Island, en Géorgie.

Au lendemain d’une impressionnante ronde de 63 (-9) sur le parcours Plantation, Hughes n’a pas su offrir le même genre de performance, mais il a tout de même retranché deux coups à la normale de 70 du parcours Seaside, en vertu de trois oiselets et un boguey. L’athlète de 30 ans a perdu deux positions, mais pointe tout de même à égalité au quatrième rang, grâce à un cumulatif de 131 (-11), à deux frappes du meneur, soit l’Américain Talor Gooch.

Pour sa part, Conners a suivi une première ronde ponctuée de 62 (-8) coups sur le parcours Seaside avec une sortie de 71 (-1) frappes sur le Plantation. Il a glissé de trois places, mais occupe quand même le neuvième rang, grâce à un cumulatif de 133 (-9).

Un autre représentant de l’unifolié, soit Adam Hadwin, a aussi maintenu de minces espoirs de grimper jusqu’au plus haut sommet du classement du tournoi durant les rondes de la fin de semaine. Après 36 trous, il accuse six coups de retard sur le meneur, avec un cumulatif de 135 (-7). Il partage la 15e place.

Huit Canadiens ont pris le départ des deux premières rondes de la compétition. En plus de Hughes, Conners et Hadwin, Taylor Pendrith et Michael Gligic ont chacun obtenu leur billet pour les rondes de la fin de semaine, en raison d’un cumulatif identique de 137 (-5). Roger Sloan (138; -4) participera aussi à la troisième et la quatrième ronde.

Adam Svensson n’a pas eu la même chance, lui qui est arrivé un coup à court d’une qualification pour la deuxième moitié de la compétition, avec un pointage de 139 (-3). David Hearn, qui a joué la normale de 142, a aussi été victime du couperet.