Postes Canada: une perte avant impôt de 264 millions $ pour le troisième trimestre

Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 264 millions $ pour le troisième trimestre de 2021, représentant une légère amélioration par rapport à la même période en 2020.

«Bien que les résultats du premier semestre de 2021 témoignent d’une forte croissance des revenus dans tous les secteurs d’activité, cette croissance a ralenti légèrement au troisième trimestre lorsque les consommateurs ont repris leurs achats en magasin», a indiqué le service postal par voie de communiqué, vendredi.

Postes Canada a également fait part d’une perte avant impôt de 492 millions $ pour les trois premiers trimestres de l’année, soit une amélioration de 30,5% comparativement à la même période en 2020.

La hausse des revenus dans le secteur du courrier transactionnel a quant à lui été attribuable aux élections fédérales qui se sont tenues en septembre dernier et à la reprise du secteur du marketing direct.

Ces résultats ont alors permis de balancer la baisse observée des revenus dans le secteur des colis.

«La réouverture des magasins physiques a nui à la demande de services pour les colis. Des problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale ont également commencé à avoir des répercussions sur les volumes entrants, particulièrement ceux en provenance de la Chine», a expliqué Postes Canada au sujet de cette diminution des colis.

Les charges d’exploitation de l’entreprise ont par ailleurs connu une hausse de 32 millions $ au troisième trimestre et de 275 millions $ depuis le début de l’année 2021 par rapport aux périodes similaires de l’année précédente.

«Ces augmentations sont attribuables aux augmentations salariales annuelles et aux charges de traitement et de livraison des colis plus élevées que celles du courrier», a-t-il été précisé.