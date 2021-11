Retour des Nordiques: François Legault a parlé de son intérêt avec Gary Bettman

François Legault a parlé au commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, pour lui signifier son intérêt à ramener le Fleurdelisé à Québec.

• À lire aussi: Le PM «ouvert» à payer davantage pour le tramway

«J'ai parlé à M. Bettman. Je lui ai dit notre intérêt pour le retour des Nordiques», a affirmé le premier ministre du Québec. «Il m'a dit qu'il était ouvert à nous rencontrer.»

Le ministre des Finances, Éric Girard, un «passionné des Nordiques», est en charge du dossier et a eu des discussions avec les différents investisseurs potentiels du club, a révélé le PM.

«Éric compte rencontrer en janvier M. Bettman.»

Il faut maintenant établir le rôle du gouvernement du Québec dans un éventuel retour de la concession de la LNH. M. Legault a rappelé que l'amphithéâtre est construit et que Québecor a un «droit de premier refus» sur l'achat d'un club. «Il faut voir si M. Péladeau est toujours intéressé à dépenser 700 millions $ et plus pour une équipe de hockey. Sinon, il faut voir comment on gère ça avec la Ville de Québec pour avoir l'amphithéâtre. C'est un élément important dans le retour des Nordiques.»

Il faudra ensuite négocier les droits de télévision, a ajouté M. Legault. «C'est tout ça que le gouvernement et Éric Girard essaient de mettre ensemble pour faire profiter les gens de Québec et de l'Est du Québec du retour des Nordiques.»