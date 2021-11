Sénateurs: la date du premier report dévoilée

Les Sénateurs connaissent finalement la date de l’un de leurs trois matchs qui ont été repoussés dans la dernière semaine en raison d’une éclosion de cas de COVID-19.

Le duel contre les Devils, initialement prévu le mardi 16 novembre au New Jersey, aura finalement lieu le 6 décembre.

Des dates n’ont toutefois pas encore été dévoilées pour les deux autres rencontres, initialement prévues le jeudi 18 et le samedi 20 novembre, respectivement contre les Predators de Nashville et les Rangers de New York.

La Ligue nationale de hockey avait pris la décision d’annuler, puis de reporter ces matchs, puisqu’une dizaine de joueurs de la formation ottavienne ont été affectés par le virus. Il s’agissait d’ailleurs des premiers matchs reportés par le circuit Bettman en raison de la COVID-19 durant la campagne 2021-2022.

Les Sénateurs occupent actuellement le dernier rang dans la division Atlantique, en vertu d’une fiche de 4-10-1, bonne pour neuf points.

Ils accusent un maigre point de retard sur le Canadien de Montréal, qui a toutefois joué quatre matchs de plus.