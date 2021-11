Un enfant secoué par une éducatrice affecté pour la vie

Presque trois ans plus tard, le bébé violemment secoué par une éducatrice d’Amos vit avec des séquelles si importantes qu’il aura besoin de ressources adaptées pour le reste de sa vie.

Aurélie Bérubé, 33 ans, a été arrêtée mercredi par la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Elle a comparu le lendemain au palais de justice afin de répondre à des accusations de voies de fait graves. Les événements qui lui sont reprochés remontent à janvier 2019, alors qu’elle administrait seule la garderie Lili, située dans son logement de la rue Carignan.

Garderie fermée

Selon nos informations, le poupon n’était âgé que de 5 mois au moment du crime allégué. Bérubé, qui est elle-même mère, l’aurait secoué brutalement au moins une fois. L’enfant, qui est aujourd’hui âgé de trois ans, vit avec de très graves séquelles psychologiques et physiques.

Comme elle travaillait seule, il a été impossible pour les enquêteurs de savoir si d’autres enfants ont subi de la violence. La garderie a depuis été fermée.

Aurélie Bérubé, accusée

Afin de subvenir à ses besoins, Aurélie Bérubé s’est lancée dans la pornographie amateur sur internet.

La trentenaire s’affiche sur divers sites en publiant des photos et des vidéos érotiques et pornographiques. Elle a notamment une page Onlyfans, où elle invite les intéressés à venir « jouer » avec elle.

L’accusée affirme avoir un look « alternatif » et promet costumes, lingeries, challenges et concours à ceux qui paieront pour s’abonner à son compte.