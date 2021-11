Une application pour contrer le gaspillage alimentaire

L’application Too Good To Go, qui permet aux commerçants de vendre leurs aliments presque périmés, est disponible depuis octobre à Montréal et est déjà populaire.

Paula Deyoung, propriétaire de la fruiterie Papaye et mangue vend des paniers depuis un mois environ.

«J’affiche combien de paniers j’ai de disponibles, et les gens réservent sur l’application. Ensuite c’est réservé, entre six et sept, ils passent chercher leur panier», explique-t-elle.

Pour elle, il s’agit d’une solution simple au gaspillage alimentaire.

«J’ai beaucoup moins de gaspillage, j’ai beaucoup moins de déchets, et les gens sont très heureux de ce qu’ils ont dans leur panier», estime-t-elle.

David Vignone, propriétaire de la boulangerie Capri donnait ses invendus.

Il engrange maintenant un léger profit grâce à Too Good To Go.

«Ils deviennent des clients après, dans le fond. Ça nous aide nous, on aide le monde aussi, ça sauve de l’argent. Les produits ont moins de 48 h», affirme-t-il.

De son côté Pasquale Emmanueli, copropriétaire, café Saint-Louis Mile-End, il n’était pas question de jeter les invendus.

«On préférait donner plutôt que de jeter. Après là, oui, ça nous a aidés financièrement, parce que la COVID, ça ne nous aide pas», lance l’entrepreneur.

L’entreprise Too good to go est né au Danemark en 2015.

Elle est maintenant active dans 17 pays et souhaite prendre d’assaut le marché canadien.

«Nous avons un plan d’expansion assez agressif, en raison de la réaction positive des commerçants et des consommateurs», explique Sam Kashani, gestionnaire de la compagnie au Canada.

À peine implanté à Montréal, Too Good To Go veut déjà s’établir en région dès 2022 pour éviter le gaspillage partout dans la Belle province.

