CF Montréal: une deuxième chance pour Joel Waterman

Joel Waterman saisit très bien l’importance de la finale du Championnat canadien entre le CF Montréal et le Toronto FC, dimanche après-midi, au Stade Saputo.

Pour comprendre pourquoi, il faut reculer un peu dans le temps, soit au mois d’août 2019.

Le défenseur de la Colombie-Britannique porte alors les couleurs du Cavalry de Calgary, une équipe de Première ligue canadienne qui a atteint la demi-finale face à l’Impact, qui a difficilement triomphé dans cette série.

« Je n’ai pas eu la chance de jouer contre Montréal parce que j’étais blessé », se souvient-il.

Et voilà pourquoi il est important pour lui de jouer cette finale dans le maillot de l’équipe qui l’a privé de la chance de participer à la finale.

Et l’Impact a finalement remporté la finale et demeure champion en titre puisque la finale 2020 n’a jamais eu lieu. Il y a donc une belle ironie dans tout ça.

Un trophée

Mais ça ne s’arrête pas là pour Waterman, qui souhaite ardemment commencer sa collection de trophées.

Il est souvent passé proche sans jamais pouvoir soulever une coupe, ce qui lui ferait chaud au cœur.

« J’ai joué en finale de la PLC avec le Cavalry. J’ai aussi participé au championnat universitaire à ma cinquième année. »

Dans les deux cas, il s’est arrêté près de la ligne. Défaite en finale avec Calgary en 2019 et en demi-finale avec Trinity

Western l’année précédente.

« Je suis content d’avoir la chance de pouvoir gagner un trophée. »

Pas de stress

On ne sait pas si c’est parce que les joueurs ont écoulé tout le stress qui les habitait lors du dernier match de la saison régulière de la MLS contre Orlando, mais Waterman assure que personne n’est nerveux à quelques jours de l’affrontement contre Toronto.

« Je crois que nous sommes tellement concentrés que nous ne sommes pas vraiment nerveux.

« Je sais comment me calmer et contrôler le stress. On sait aussi ce que nous avons à faire pour nous assurer que ça se passe bien. »

Les joueurs seront de plus portés par un Stade Saputo qui sera presque rempli au maximum de sa capacité.

« Les partisans ont raté beaucoup de matchs, c’est une belle preuve de leur implication de voir qu’ils seront aussi nombreux. La foule peut nous donner la poussée nécessaire pour aller un peu plus loin. »

