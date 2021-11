Voitures volantes et voyages sur la lune en 2041?

Tout comme les jeunes des années 1960 croyaient que les voitures allaient voler en 2000, les Canadiens d’aujourd’hui croient, dans une forte proportion, à l’arrivée de la voiture volante d’ici 20 ans.

Un récent sondage mené par KPMG Canada montre que 45% des Canadiens sont d’avis que les voitures volantes existeront en 2041.

Outre la voiture qui circulerait dans les airs, 52% des Québécois se disent ouverts à faire l’achat d’une voiture autonome.

Dominic Jaar, associé et leader régional chez KPMG Canada, prédit d’ailleurs «que d’ici 2040, plus de 75% des véhicules seront autonomes».

En entrevue à l’émission À vos affaires, il explique comment la science et la technologie transformeront nos vies.

Exploration de l’espace

Avec les envolées de SpaceX et de Blue Origin dans les derniers mois, il n’est pas difficile de s’imaginer que les voyages spatiaux deviendront chose courante dans les 20 prochaines années.

Selon le sondage mené par KPMG Canada, 34% des Québécois croient qu’ils pourront acheter un voyage vers la lune abordable.

«Quand on regarde la dynamique de l’aviation, si on remonte au siècle dernier, on voit qu’on a eu le même genre de progrès où les premières personnes qui pouvaient prendre l’avion étaient des gens excessivement riches, alors qu’au fur et à mesure, on a vu les tout inclus exploser un peu partout dans le monde avec des destinations abordables», soutient M. Jaar.

Alimentation

La pandémie de COVID-19 a démontré que les problèmes d’approvisionnement pouvaient survenir dans le milieu de l’alimentation.

C’est notamment la raison pour laquelle, selon l’associé et leader régional chez KPMG Canada, 83% des Canadiens pensent qu’une pénurie alimentaire pourrait survenir d’ici les deux prochaines décennies.

Des craintes qui «sont saines», croit M. Jaar, puisqu’«elles nous contraignent à nous poser des questions et faire de bons choix».

Ces réflexions, avec l’aide des nouvelles technologies, permettront, croit-il, de changer les façons de faire.