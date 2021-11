BOISCLAIR, Michel



À Montréal, le 25 mai 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Michel Boisclair, époux de Mme Suzanne Le Prince.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Hélène et Guillaume (Mélissa), ainsi que leur mère Mireille-Lise Bernard, ses petits-enfants Nicolas, Marc-Alexis, Charles-Etienne et Elizabeth, sa soeur Francine (Michel), son frère Luc (Maria), son neveu et sa nièce, Geneviève et Julian, sa belle-soeur Geneviève, le fils de son épouse Guillaume (Alison) et leurs enfants, Adam et Renée, parents et amis.Michel a travaillé plusieurs années à l'ENAP (école nationale d'administration publique). Il détenait une maîtrise en administration publique et avait complété son doctorat mais n'a jamais été capable de soutenir sa thèse à cause de son aphasie primaire progressive. Il a été chargé de cours à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal.Nous voudrions remercier la famille et les amis qui l'ont aidé durant sa maladie, le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, en particulier le Dr Champagne et le personnel des soins palliatifs, en particulier Dr Blais qui a été très présente les dernières semaines de la maladie de Michel atteint de la COVID-19.La famille accueillera parents et amis au Mausolée St-Martin, du complexe:2159, BOUL. SAINT-MARTIN EST, LAVAL514 277 7778 | memoria.cadimanche le 28 novembre 2021 de 14h à 17h, suivi d'une cérémonie à 17h00 au même endroit.Dans le respect des directives de la Santé Publique, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est permise. Une rotation sera mise sur place. Le port du masque est obligatoire.